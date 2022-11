Stasera Italia, ricetta di Liguori per il rilancio: “Sgravare il costo del lavoro e dare soldi alle imprese”

17 novembre 2022 a

Paolo Liguori, direttore di Tgcom, è presente in studio nell’edizione del 17 novembre di Stasera Italia, il programma televisivo di Rete4 che vede Barbara Palombelli alla conduzione, e propone una serie di punti per rilanciare l’economia dell’Italia, che così come altre nazioni dell’Unione Europea dovrà far fronte ad una pesante recessione prevista per il 2023: “Imprese, imprese, imprese. Bisogna sgravare il costo del lavoro e dare soldi alle imprese. Se godono le imprese godono anche le famiglie. C’è anche la questione di aiutare le famiglie dal punto di vista fiscale e della povertà, dobbiamo aumentare il reddito di questo Paese, non solo la produttività. Dobbiamo aumentare gli stipendi e il denaro a disposizione delle famiglie, in primis abbassare le tasse per fargli avere più soldi in tasca”. Palombelli interviene nel discorso di Liguori facendo un appunto sulle imprese e sugli aiuti ad esse destinate: “Se si danno soldi e poi queste vanno ad aprire le fabbriche in Bulgaria invece che in Italia…”.