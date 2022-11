Migranti, 232 soccorsi a largo della Sicilia. Doppio sbarco a Catania e Pozzallo

16 novembre 2022 a

a

a

Doppio sbarco a Pozzallo e Catania. Sono 232 i migranti che sono stati soccorsi oggi al largo delle coste siciliane dalle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza.

Cortocircuito Ue sui migranti: la Commissione sconfessa Frontex

Nelle operazioni di soccorso è stata coinvolta anche una nave mercantile. In 144 sono approdati a Pozzallo a bordo di due unità delle Fiamme gialle e della Guardia costiera, gli altri, invece, sono stati 'dirottati' su Catania. Per uno dei migranti giunti a Pozzallo, tutti uomini, è stato necessario il trasferimento in ospedale. Gli altri, invece, saranno portati nell'hotspot.