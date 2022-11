Stasera Italia, “quale sarebbe il guadagno?”. Barisoni e il possibile conflitto Nato-Russia

15 novembre 2022 a

Sebastiano Barisoni, giornalista di Radio24, è tra gli ospiti della puntata del 15 novembre di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, in cui si commenta la notizia dei due morti in Polonia dopo la caduta di un missile, che secondo un funzionario dell’intelligence degli Usa è stato lanciato dalla Russia. “Spero che - le parole di Barisoni - questa pioggia di missili abbia creato un incidente non voluto. Perché l’alternativa sarebbe veramente paradossale. C’è il ministro degli esteri della Russia Sergei Lavrov che è Bali, abbiamo tutti letto dei colloqui sottobanco tra i due massimi responsabili dei servizi segreti di Mosca e Washington, abbiamo visto quello che è stato l’incontro tra Xi Jinping e Joe Biden, molto chiari sul tema della guerra e dell’invasione Russia in Ucraina. Non si capisce quale sarebbe l’obiettivo e il guadagno, non tanto a bombardare l’Ucraina in sé, ma - conclude la propria analisi Barisoni - nello spingere il conflitto in un paese Nato”.