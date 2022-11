Usa avviano un'indagine sui missili russi in Polonia. Pentagono: "Pronti a difendere la Nato"

15 novembre 2022 a

Il Pentagono ha avviato un'indagine sulle notizie riguardanti i missili russi che avrebbero colpito il territorio della Polonia, causando due morti. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, il generale Patrick S. Ryder.

Due morti. Missili russi contro la Polonia, premier convoca comitato sicurezza

"Non abbiamo informazioni per corroborare queste notizie, ma le prendiamo seriamente", ha detto. Quanto alla possibilità di attivare l'Articolo 5 del Trattato Nato, Ryder ha affermato che gli USA sono "stati chiari" e sono pronti a "difendere ogni centimetro del territorio Nato". Anche l'Ungheria ha convocato il proprio Consiglio di difesa dopo i missili russi caduti sul territorio polacco. Lo ha reso noto il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs. "In risposta all'interruzione del trasferimento di petrolio attraverso l'oleodotto Druzhba e al missile che ha colpito il territorio della Polonia, il primo ministro Viktor Orban ha convocato il Consiglio di difesa ungherese per le 20:00", ha scritto Kovacs su Twitter.