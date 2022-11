Migranti, la frase rubata a Berlusconi: "Ecco cosa avrei fatto"

12 novembre 2022 a

Cosa avrebbe fatto Silvio Berlusconi davanti all'emergenza umanitaria? Lo racconta il Corriere della Sera in un retroscena sul Cav che avrebbe preso le distanze dagli alleati sul caso migranti che rischia di far "naufragare" gli equilibri nell'Unione Europea. Secondo quanto riporta il quotidiano di via Solferino il leader di Forza Italia ripete da giorni che il governo Meloni avrebbe dovuto comportarsi in modo totalmente diverso.

"Povere persone a bordo delle navi Ong" avrebbe dichiarato il Cav ai suoi fedelissimi durante una cena. "Bisognava intanto salvarli tutti". Secondo il leader azzurro si potevano usare "gli alberghi che al Sud in inverno sono chiusi perché senza clienti per dare un giusto ricovero ai migranti in fuga: "Vederli ammassati nelle palestre non è umano".