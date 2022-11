Ocean Viking, i migranti sbarcati non sono in Francia: dove si trovano

11 novembre 2022 a

Non sono stati ammessi in territorio francese. I migranti sbarcati a Tolone dalla Ocean Viking, infatti, non si trovano ancora sul territorio francese. Secondo quanto ha riferito Camille Chaize, la portavoce del ministero dell’Interno a Parigi, i migranti sarebbero stati collocati in zone di transito internazionali.

Ocean Viking, ecco i migranti e la Francia tuona contro l'Italia: "Fiducia rotta"

Come ha spiegato la portavoce Chaize, questa "area di attesa", è una zona internazionale che consente, temporaneamente, di attuare le procedure di controllo e le misure sanitarie senza autorizzare l’ingresso dei migranti in territorio francese. I migranti sbarcati da Ocean Viking saranno ridistribuiti con tra undici paesi europei che si sono impegnati ad accogliere "i due terzi" dei migranti sbarcati a Tolone. Il ministro degli Esteri francese Gérald Darmanin ha spiegato come la Germania accoglierà "oltre 80 persone". Un dato confermato dal ministero dell'Interno tedesco. I rifugiati che saranno accolti saranno quelli "compatibili con la richiesta di asilo" ha spiegato il ministro, ribadendo che "coloro che non potranno ottenere l'asilo ripartiranno direttamente verso il loro paese di origine".

Nel frattempo il ministro francese Darmanin ha disposto il rafforzamento dei controlli alla frontiera con l'Italia: una decina di migranti a cui è stata notificata la mancata ammissione sono stati respinti dalle autorità francesi. I migranti hanno riattraversato il confine a piedi, diretti in Italia, uscendo dalla piccola caserma attigua al posto di frontiera. Lo ha riferito la Direzione generale della Polizia nazionale francese (Dgpn). I controlli, ha precisato la Dgpn, riguardano le stazioni, gli assi secondari in particolare vicino a Mentone ma anche Sospel o Breil-sur-Roya (Alpi Marittime), gli assi autostradali, in particolare l'A8, le uscite, i pedaggi e le aree autostradali" presidiati “24 ore su 24”. Controlli molto scupolosi vengono effettuati anche sui treni di passaggio tra Ventimiglia e Mentone Garavan, dove un giovane di 14 anni proveniente dalla Guinea è stato fatto scendere dal treno su cui stava viaggiando.