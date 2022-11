Agorà, ira di Senaldi con la Francia: “Migranti? Loro non possono darci lezioni di umanità”

11 novembre 2022 a

Pietro Senaldi, codirettore di Libero, è ospite dell’edizione del 11 novembre di Agorà, il programma tv mattutino di Rai3 condotto da Monica Giandotti, e viene interrogato sulla situazione di conflitto tra Italia e Francia per la questione migranti. Il giornalista è infuriato per il comportamento della nazione guidata da Emmanuel Macron e rispedisce al mittente ogni accusa: “Io i toni forti italiani non li vedo. C’è stato un comunicato di Palazzo Chigi in cui si ringraziava accoratamente la Francia per la cortesia di prendere degli immigrati, cosa prevista dal trattato del 2022. Ne doveva prendere 3500 e ne ha presi per ora meno di 40, noi li ringraziamo che si fanno carico di una nave mentre noi ce ne facciamo carico di due. Se questi sono toni duri… Poi loro hanno i loro problemi e non apprezzano il governo Meloni, addirittura una loro ministra ha promesso di vigilare sul governo italiano ancora prima che si insediasse”.

“Visto che noi siamo disumani loro - sottolinea ancora Senaldi che va avanti senza prendere fiato - manderanno 500 poliziotti per menare i clandestini al confine, cosa che fanno abitualmente. Prenderemo quindi lezioni di umanità dalla Francia, ma non credo che la Francia abbia granché da insegnare in termini di umanità all'Italia. Non si può invitare a disattendere un trattato, l’Italia non ha violato quel trattato. Tu Francia che cavolo fai? Sono loro da Parigi a minare la solidarietà europea, questo perché hanno dei problemi interni, che tutti hanno, ma si comportano diversamente”.