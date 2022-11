“Ricatto ai migranti”. Cruciani si scatena contro la Francia a Dritto e rovescio: ridicoli

11 novembre 2022 a

Giuseppe Cruciani è un fiume in piena sul tema migranti. Il giornalista e conduttore radiofonico è ospite dell’edizione del 10 novembre di Dritto e Rovescio, programma tv di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio, e spara a zero sulla Francia sull’argomento immigrazione, indicando i veri responsabili della crisi: “Noi non possiamo prendere lezioni dalla Francia sull’umanità. L’accusa che ci fanno è patetica e ridicola, quasi da mettersi a ridere se non fosse drammatica di quelle persone che loro in questo momento stanno ricattando. Il vero ricatto sui migranti non lo sta facendo l’Italia, lo sta facendo la Francia, che dice di non voler prendere 3500 persone destinate a loro perché una nave su duecento milioni di navi arriva al porto di Tolone”.

“La sinistra italiana - sbotta ancora Cruciani - dovrebbe dire che il gioco sulla pelle degli immigrati lo stanno facendo Emmanuel Macron, la Francia e i ministri francesi. La disumanità è della Francia, non è dell’Italia, lezioni dalla Francia sull’umanità non ne vogliamo prendere. La Francia in Africa ne ha combinate di cotte e di crude. La Francia a Ventimiglia e non solo ne combina di cotte e di crude”.