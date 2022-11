Migranti, la Lega vuole vederci chiaro: interrogazione sul report Frontex che inchioda le Ong

11 novembre 2022 a

«L’Unione europea deve fare chiarezza sul documento riservato Frontex sull’immigrazione nel Mediterraneo». La Lega presenta un’interrogazione alla Commissione Ue in seguito alla notizia del rapporto dell’agenzia che vigila sulle frontiere europee, in cui si afferma che la presenza delle navi delle Ong «continua a essere un ulteriore pull factor (fattore d’attrazione, ndr) per i migranti che partono dalla Libia per raggiungere l’Italia». L’interrogazione è firmata dai deputati europei Antonio Maria Rinaldi (primo firmatario), Annalisa Tardino, Marco Campomenosi, Marco Zanni e Alessandro Panza. Gli eurodeputati ricordano che il documento evidenzia come i migranti prima di partire si informino della presenza di navi delle Ong vicine alle coste libiche. «Abbiamo presentato l’interrogazione perché venga fatta luce su tutto questo: l’Ue è a conoscenza di quel documento? Non ritiene necessario renderlo pubblico?». Inoltre, «se queste rivelazioni fossero confermate, non sarebbero da considerare in via prioritaria nell’ambito dell’attuale riforma del patto europeo sull’immigrazione e l’asilo?».