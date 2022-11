Migranti, Braidotti attacca Meloni: “Non rappresenta l'Italia". E Gruber interviene

09 novembre 2022 a

"La linea del governo Meloni sui migranti non rappresenta l'Italia". È la tesi sostenuta dalla prof Rosi Braidotti, ospite della trasmissione Otto e mezzo nella puntata di mercoledì 9 novembre su La7. E dopo l'intervento della filosofa dell'Univeristà di Utrecht contro Giorgia Meloni Lilli Gruber è costretta ad intervenire ricordando alla prof il risultato elettorale del 25 settembre.



#ottoemezzo "Non ha empatia, il mandato elettorale è tormentare la gente e manganellare?", il giudizio della prof.ssa Rosi #Braidotti su Giorgia Meloni https://t.co/fOGCrCMxdo — La7 (@La7tv) November 9, 2022

Braidotti esprime dissenso riguardo le affermazioni del premier italiano che ha definito "bizzarra" la scelta dei medici italiani di far sbarcare tutti i migranti dalle navi delle ong dichiarandoli fragili sulla base di possibili rischi psicologici. "Quello che è bizzarro è la reazione del nostro presidente del Consiglio che mi sembra veramente preoccupante, non solo non ha alcuna empatia per le persone deboli e vulnerabili ma contesta anche le scelte delle autorità sanitarie italiane oltre che quelle degli alleati francesi. Insomma è un po' contro tutti. Io penso che questi slittamenti di pensiero vanno messi sotto controllo. La destra significa pugno duro? Allora mi chiedo: ma il mandato elettorale della destra è questo? Tormentare la gente, manganellare gli studenti.. È per questo che abbiamo votato?" si chiede la prof. "Ci sono degli slittamenti semantici che mi preoccupano assai. Dire è bizzarro non è sufficiente, bisogna spiegare il perché. Meloni non argomenta mai le sue posizioni, con grande prepotenza e ignoranza. Insomma le autorità sanitarie sapranno meglio di lei cosa fare. Anche tempo fa aveva avuto lo stesso problema con i disordini alimentari e psicologici e aveva parlando di devianze. Per non parlare degli omosessuali. C'è una criminalizzazione dei deboli e dei fragili che non corrisponde alla mia visione e all'esperienza del mio Paese. Noi italiani non siamo fatti così. Esiste una maggioranza di italiani che condivide i valori di solidarietà, di accoglienza e di cura. E la destra che non tiene conto di questo non merita di governare" afferma Braidotti. E Gruber è costretta ad intervenire ricordando alla prof che in Italia sono state vinte le elezioni, con il 60 per cento degli italiani che sono andati a votare. "Giorgia Meloni ha preso il 25 per cento dei voti più o meno con la legge elettorale questa coalizione di centrodestra, più destra che centro, ha avuto la maggioranza dei seggi. E in base agli ultimi sondaggi Meloni cresce verso il 30 per cento" conclude Gruber.