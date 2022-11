Stasera Italia, Romeo: la domanda a cui Ong, sinistra e Ue non vogliono risponde

08 novembre 2022 a

a

a

Il braccio di ferro sui migranti è giocato in punta di diritto. Le persone soccorse dalle vano Ong al di fuori di operazioni Sar, Search and rescue, devono essere accolte nei Paesi di bandiera degli scafi. La linea del governo di Giorgia Meloni ha mandano in tilt la sinistra che chiede porti aperti, cos' come l'Unione europa. A Stasera Italia, il talk-show di approfondimento politico condotto da Barbara Palombelli su Rete 4, al centro della puntata di lunedì 7 novembre c'è proprio lo scontro sui migranti. Tra gli ospiti c'è Massimiliano Romeo, presidente dei senatori della Lega.

"Conte e Letta fanno ridere", Bocchino manda tutti in tilt da Gruber

Il leghista afferma che tra i migranti "l'80% non è gente che scappa dalle guerre, perché poi i numeri dicono che vengono respinti" nelle richieste di asilo politico. "Allora parliamoci chiaro: se abbiamo bisogno di immigrati per alcuni lavori c'è il decreto flussi e si utilizzano le regole. Per il resto, non è che possiamo pensare di accollarci tutta l'immigrazione" è il messaggio forte e chiaro di Romeo.

"Alzano i toni solo quando..." Paragone a valanga contro le Ong

Il problema dell'immigrazione clandestina e incontrollata non si risolve quando viene messo il piede sul territorio italiano. "Queste persone se arrivano qua, se non hanno un lavoro, se non hanno una prospettiva di vita futura, come fanno a pensare di non finire in mano alla criminalità?", conclude il leghista rilanciando uno di quegli interrogativi che la sinistra fa finta di non sentire.