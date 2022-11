Otto e mezzo, Sallusti zittisce Bersani sui migranti: "Dica qual è il vero problema"

04 novembre 2022 a

"A me piacerebbe che Bersani la smettesse di parlare di Polonia". Il direttore di Libero Alessandro Sallusti in collegamento con Otto e mezzo, venerdì 4 novembre, picchia durissimo e zittisce l'ex segretario del Pd Pierluigi Bersani. "Il problema dell'Europa è la Germania: il Paese più sovranista di tutti gli Stati che va dritta per la sua strada e se ne frega altamente di concertare. Bisogna dirlo". La conduttrice Lilli Gruber modera il botta e risposta mentre Bersani prova a ribattere al direttore: "Diciamolo pure - ammette Bersani - ma noi siamo gemelli siamesi, non possiamo fare gli anti-tedeschi. Anche io non condivido tante cose che fa la Germania. Sono d'accordo con lei che riarmarsi senza dir nulla all'Europa non va bene ma siamo lì a discutere con loro, siamo molto legati". Giorgia Meloni è andata in Europa e ha detto chiaramente che la posizione italiana è cambiata. A sottolinearlo è la giornalista del Corriere della Sera Monica Guerzoni, ospite nello studio di La7. "Non c'è più questa sintonia" evidenzia. "Non c'è mai stata" ribatte la conduttrice. E Sallusti affonda: "Non possiamo fare la figura dei fessi" dichiara riferendosi al caso della Ong tedesca ferma in mare. "Se ne discute da quattro giorni e sarebbero già arrivati in Germania: è una provocazione - tuona il direttore - Sono princìpi che condividerebbe anche un elettore di sinistra". E in studio cala il silenzio.