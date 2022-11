Chi si salva dal caro bollette, la soluzione di Feltri

04 novembre 2022 a

"Ecco la strada da percorrere in fretta per non strangolare le famiglie con bollette iugulatorie". Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero non ha dubbi sulla soluzione da adottare contro i costi esorbitanti di gas e corrente che allarmano tutte le famiglie italiane: "C'è una cosa su cui i media sorvolano allegramente" scrive il direttore su Libero. "Essi trascurano di parlare del cosiddetto fotovoltaico, che non risolverà al cento per cento il problema dei costi eccessivi della energia, ma è in grado di ridurli in misura impressionante".

Feltri lo sa perché lo ha sperimentato in prima persona e non senza doversi arrabbiare per l'installazione (poi andata a buon fine). "Su Libero - racconta il direttore - ho già trattato il tema quando ordinai ad un'azienda specializzata di installare sul tetto di casa mia un impianto solare. Nel bimestre giugno-luglio dovetti pagare la bellezza di 500 euro per il consumo di energia. Nel bimestre successivo, grazie alla nuova struttura alimentata dal sole, ho sborsato una sciocchezza, 40 euro".

Dunque il suggerimento, alle famiglie ma anche al governo guidato dal premier Meloni: "Suggerisco, in base alla mia esperienza, a Giorgia Meloni, la quale ha già dimostrato di essere all'altezza di governare, di intraprendere una campagna per sfruttare la luce naturale allo scopo di consentire ai cittadini di spendere il meno possibile per ottenere l'energia indispensabile per campare in modo decente".