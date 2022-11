Decreto legge sui rave party, Giovanni Floris: non si può autorizzare il dissenso

02 novembre 2022 a

a

a

Decreto legge sui rave party. Lo scontro è aperto. Se n'è parlato anche durante la puntata di Otto e mezzo in onda su La7 il 2 novembre. Ospite in studio di Lilli Gruber è stato anche Giovanni Floris che ha attaccato gli errori ed eventuali rischi della legge.

"Chi governa non può decidere se autorizzare il dissenso. Il dissenso è libero. Una norma scritta così, non da lei ma da qualcuno che venisse dopo di lei, potrebbe essere interpretata in modo che si possa impedire il dissenso. Sopra le 50 persone c'è tutto: l'occupazione delle scuole ma anche un assessore che va a parlare in un centro sociale occupato per dire: andate via. In quel momento se ci sono più di 50 persone un governo reazionario potrebbe intervenire. Probabilmente è un errore come è stata scritta la legge. Le leggi rimangono e un buon governo non lascia una norma aperta che potrebbe essere male interpretata da un governo cattivo. L'ultima volta che Meloni aveva detto ragazzi manifestate il dissenso, due giorni dopo ci sono stati i fatti della Sapienza. Può succedere una volta, meglio non farlo succedere due volte".