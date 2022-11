Stasera Italia, “esagerazione sui rave”. Dove si spinge Sorgi: siamo la destra e...

01 novembre 2022 a

La norma anti-rave party e le decisioni sulla sicurezza del Paese sono al centro della puntata del 1 novembre di Stasera Italia, il programma televisivo pre-serale di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. Tra gli ospiti si segnala la presenza di Marcello Sorgi, ex direttore ed editorialista de La Stampa, che storce il naso per quando ha deciso il governo Meloni prendendo come spunto il raduno andato in scena nei pressi di Modena: “Il governo ha colto l’occasione per dire ‘noi siamo la destra e noi scegliamo la linea dura’. All'interno di questa linea dura, e io non sono un tecnico, ci sono alcuni dettagli che sono stati contestati, per esempio dal presidente dell’associazione degli avvocati. La pena massima è di 6 anni e quindi consente di fare delle intercettazioni e trattarli da delinquenti… Molti di loro sono dei ragazzi che vanno ad ascoltare la musica e a ballare, anche qualcuno a drogarsi, cosa che non è consentita. Tutto ciò - sentenzia Sorgi nel concludere il discorso sul governo Meloni - è probabilmente un’esagerazione”.