Omnibus, Moretti incalza il Pd: "Basta piagnistei, affrontare questione femminile"

Le donne dem insorgono contro il Pd sulla questione femminile. L'eurodeputata Alessandra Moretti, intervenendo a Omnibus su La7 nella puntata di giovedì 27 ottobre, si sfoga e incalza il suo partito non solo per la mancanza di quote rosa nei ruoli chiave ma anche sui tempi "troppo lunghi" per arrivare al Congresso.

Nel suo intervento l'eurodeputata strizza l'occhio a Matteo Renzi che ieri ha affondato il Pd con un duro intervento: " Un po' di show Renzi fa sempre e lo fa bene, a me sta pure simpatico. Alcune frasi, a mio avviso, sono state centrate" spiega Moretti che affronta il nodo dolente. "È evidente che abbiamo la prima donna presidente del Consiglio e questo fatto colpisce. Giorgia Meloni è un passo avanti rispetto agli uomini della sua coalizione. La questione femminile nel Pd dobbiamo portarla a galla e affrontarla, non con i piagnistei ma con un'analisi profonda su quali idee e proposte vogliamo per il Paese" afferma Moretti che attacca il pd anche sul fronte del tempismo. "Credo che prenderemo questo tempo che ci separa dal congresso, che però è troppo lungo, un tempo Novecentesco come ho detto, per ritrovare la strada. Voglio ricordare che abbiamo passato momenti peggiori, ma siamo sempre e ancora il principale partito di centrosinistra. Non faremo un'opposizione pregiudiziale ma valuteremo l'operato del governo punto per punto" conclude la dem.