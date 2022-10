Congresso Pd, Moretti umilia i dem: "Meloni in un mese. E noi?"

22 ottobre 2022 a

Le donne dem si scatenano contro il Pd. Dopo che Giorgia Meloni è entrata nella storia per essere diventata la prima premier donna della Repubblica italiana si scatenano veleni e confronti a sinistra. Tra le prime donne dem a reagire c'è Alessandra Moretti che su Twitter sfoga tutta la sua amarezza. "Giorgia Meloni ci ha messo meno di un mese per fare il governo. Noi quante stagioni ci dobbiamo mettere per avere una nuova segreteria?"



Poi la richiesta ai vertici del partito. "Avviamo subito il congresso per avere a gennaio una nuova leadership. Urge opposizione forte. @eurodeputatipd @pdnetwork #congressopd" cinguetta l'eurodeputata Pd. Ai dem brucia ancora la sconfitta alle elezioni ma ancor di più il fatto che il centrodestra sia riuscito a eleggere una donna come premier che, almeno in questa prima fase, non ha sbagliato una mossa e ha mantenuto la promessa sui tempi celeri. E infatti le risposte degli utenti al tweet di Moretti sono una valanga di critiche esilaranti: "Non a caso la Meloni è premier e voi siete il nulla cosmico", "Siete un vuoto insopportabile ormai per noi che cerchiamo una rappresentanza", "Probabilmente la sx è troppo impegnata a criticare ogni singola mossa della dx per pensare alla sua identità, alle sue idee e ai suoi uomini", "Forse prima dovreste sapere chi volete essere, dove volete andare e con chi" per citarne alcuni.