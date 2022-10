Memo Remigi, come si giustifica per la palpata in tv... Silurato dalla Rai e travolto sui social

27 ottobre 2022 a

"Contratto risolto". Memo Remigi non sarà più tra gli ospiti fissi - i cosiddetti "affetti stabili" - di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Rai 1 finito al centro della bufera per un video che mostra come il cantante 84enne abbia palpeggiato, tra l'altro in diretta tv, la collega Jessica Morlacchi, ex leader dei Gazosa. La Rai ha annunciato di aver risolto il contratto che prevedeva la partecipazione del cantante di Innamorati a Milano al talk pomeridiano. Remigi è stato allontanato dal cast per quello che la conduttrice Serena Bortone ha definito "un comportamento che non può essere tollerato".

"A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda - si legge in una nota della Rai - la Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione che è stata comunicata all’interessato. La Commissione stabile per il Codice Etico dell’Azienda ha confermato la violazione delle norme".

L’annuncio dell’espulsione di Remigi è stato dato dalla stessa Bortone all’inizio della puntata di giovedì 27 ottobre dopo giorni di assenza del cantante dal cast. "Come avrete notato, da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro", ha dichiarato la conduttrice, "Remigi in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo. Per rispetto della persona coinvolta avevamo mantenuto il riserbo, ma ora che l’episodio è diventato pubblico, sento di avere un dovere di sincerità con voi, di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica. Solidarietà mia, della direttrice, dell’azienda e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui, per ora".

I fatti incriminati risalgono alla puntata di venerdì 21 ottobre. Durante il promo di lancio della trasmissione, Remigi è stato immortalato dalle telecamere mentre prima le stringe il braccio di Morlacchi, poi con la mano le tocca il fondoschiena. Morlacchi, prontamente, scaccia la mano di Remigi, rimettendola a posto e bloccandola, per evitare altri movimenti indesiderati. L’episodio non è, ovviamente, passato inosservato. Le immagini sono immediatamente rimbalzate sui social, scatenando le critiche degli utenti che chiedevano interventi contro Remigi.

Da parte di Morlacchi, al momento, nessun commento. Remigi, invece, si era espresso sull’episodio prima dell’annuncio in diretta tv del suo siluramento: "Abbiamo sempre avuto un’atmosfera goliardica tra noi, tra gli ’affetti stabili', si scherza e ci si fa degli scherzi. È stato un gesto involontario", ha provato a difendersi in un’intervista a ’Fanpage. "Cercavo di sistemare il microfono dietro, che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro - ha spiegato - perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l’età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona".

Versione che non è bastata al cantante a evitare il siluramento e le critiche feroci degli utenti che hanno riempito i suoi social di commenti negativi: "Sì chiama 'molestia' e gli uomini come te, vecchi o giovani che siano, sono pregati di tenere le mani al proprio posto se non c'è esplicito consenso dell'altra persona. Le donne non sono oggetti sessuali", scrive un utente tra i tanti sull'ultimo post Instagram di Memo Remigi.