L'aria che Tira, Mulè ricompatta la maggioranza: "Abbiamo dimostrato serietà e lealtà"

"C'è una sinfonia più che sintonia nel governo". Così il vicepresidente della Camera dei Deputati di Forza Italia Giorgio Mulè spiega a Myrta Merlino, nella puntata de L'Aria che Tira di giovedì 27 ottobre, cosa è successo nella maggioranza nei giorni concitati della formazione del governo Meloni. "È successo quello che succede nella politica: ci si parla, ci si confronta, magari alcune volte si litiga pure ma poi si trova la sintesi" assicura Mulè.

"Alla prova dei fatti abbiamo dimostrato serietà e lealtà nei confronti di chi ci ha votato sulla base di un programma che dovviamo attuare. Fatto il governo, adesso motore a terra e si va tutti insieme" ribadisce il vicepresidente della Camera a Myrta Merlino che non perde occasione per ricordare all'azzurro le sue dichiarazioni di qualche giorno fa su Meloni. "Aveva detto che vi aveva delusi, ricorda?" incalza la conduttrice. Mulè minimizza: "Nell'epoca in cui la comunicazione è istantanea è chiaro che ogni cosa viene amplificata, questi sono i riti che esistono dal 1948 a oggi, non è mai andata diversamente. Anzi è andata anche in maniera peggiore, dopodiché ci siamo: la maggioranza è granitica sia alla camera che al Senato. Si parte e adesso dobbiamo dare quelle risposte che tutti attendono". Mulè ribadisce poi a Merlino che non ci sono tensioni sulle nomine dei sottosegretari perché "sono cose che appartengono ai poltronari e noi, sottolinea il vicepresidente, non lo siamo".