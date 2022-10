Stasera Italia, Mughini chiede la riforma del reddito di cittadinanza. Palombelli sorprende lo studio

26 ottobre 2022 a

Il reddito di cittadinanza è uno degli argomenti affrontati all’interno dell’edizione del 26 ottobre di Stasera Italia, il talk show pre-serale di Rete4 che vede Barbara Palombelli come incaricata della conduzione. Il giornalista Giampiero Mughini viene interrogato sulle barricate del Movimento 5 Stelle sulla misura assistenzialista e ne chiede una revisione: “Difendono il reddito di cittadinanza e penso anche io che consenta ad un certo numero di italiani di arrivare a fine mese, ma non sono sicuro, come funziona in tutto e per tutto, che sia, per quel che costa, la migliore cosa possibile. Probabilmente può essere corretta ed emendata”.

Interviene poi Palombelli, con un discorso pro-grillini che sorprende i presenti in studio: “Nel dibattito di oggi pomeriggio è stato osservato, io direi giustamente, dalla capogruppo del M5S al Senato, che siccome gli uffici del lavoro sono regionali, le regioni, anche quelle governate dal centrodestra, avrebbero dovuto attivarsi per poi mettere in contatto i percettori del reddito con il lavoro”.