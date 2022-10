“Mi prende in giro?”. Delmastro sbigottito con Celata: l'intervista diventa un caso

26 ottobre 2022 a

“Sono quasi le sette e c’è il consueto appuntamento tra Andrea Delmastro e Paolo Celata, che ormai a quest’ora vivono more uxorio”. È così che Enrico Mentana, direttore del Tg La7, dà la linea al suo inviato nel corso della trasmissione Diario Politico andata in onda il 26 ottobre. Ma Celata aveva già iniziato da diversi secondi e la reazione è incredibile nel ricevere la linea da studio: “Noooo, aspetti aspetti, Mentana mi sta dicendo che ci siamo persi la prima parte, mi hanno detto che eravamo in pubblicità, almeno una me la ripete?”. Delmastro gira i tacchi e se ne va, con Celata che nel frattempo chiedeva allo studio: “Quindi non è andato in onda niente?”.

“No no, ma come” le parole del giornalista, che insegue il deputato di Fratelli d’Italia che si stava allontanando. “Almeno un giudizio sul discorso di Giorgia Meloni me lo ripete?” dice mortificato Celata, con l’onorevole che non crede ai propri occhi: “No ma lei mi sta prendendo in giro? Lei sta scherzando?”. “Ma che teatro è questo? Le garantisco che mi è stato che siamo rientrati adesso dalla pubblicità. Mi viene da ridere perché è tutto vero e non la sto prendendo in giro” dice l’inviato di La7 senza riuscire a trattenere le risate, con Delmastro che è incredulo: “Non ho capito se oggi lei lavora per La7 o per Le Iene, però andiamo avanti”. Poi l’intervista viene effettuata in maniera normale, con la situazione che rientra dopo l’incomprensione.