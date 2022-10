Soumahoro, Maglie attacca il deputato: "Sei ridicolo"

26 ottobre 2022 a

Esplode il caso per il "tu" dato da Giorgia Meloni ad Aboubakar Soumahoro, il deputato eletto con Verdi-Sinistra italiana. Nonostante le scuse della premier, il sindacalista di origini ivoriane ha criticato l'atteggiamento della leader di Fratelli d'Italia sul suo canale Twitter. E Maria Giovanna Maglie ha picchiato durissimo. condividendo nuovamente il cinguettio di Soumahoro che recita: "La presidente Giorgia Meloni si definisce 'scolara della Storia', eppure dovrebbe ricordarsi che con lo schiavismo e il colonialismo, i 'neri' non avevano diritto al 'Lei'. Forse all'underdog viene naturale dare del tu a un under-underdog. No, Signora Presidente, mi dia del Lei".