Otto e mezzo, Caracciolo si scatena contro Meloni: "Se hai 10 mila euro..."

"Se hai 10.000 euro in contanti non sei povero": la battuta di Lucio Caracciolo fa sorridere lo studio di "Otto e Mezzo". Durante la puntata di mercoledì 26 ottobre, il direttore della scuola e della rivista "Limes" ha analizzato il futuro politico della premier Giorgia Meloni in rapporto ai recalcitranti alleati Lega e Forza Italia: "È condannata a pattinare fra tendenze di pancia e regole condivise. Sarà complicato, oltre le parole servono i fatti. Mi auguro che farà bene per il nostro Paese".

Con il voto di fiducia al Senato (115 si), il governo è nel pieno delle sue funzioni e Meloni dovrà dare grande prova di equilibrismo se vuole durare 5 anni. Caracciolo ha preso posizione anche sulla flat tax sposando la linea della giornalista Annalisa Cuzzocrea. "Se hai 10.000 euro in contanti non sei un povero" è la puntura di Caracciolo che poi ha specificato: "Nell'era della moneta elettronica questa discussione lascia il tempo che trova o almeno lo spero. Un provvedimento di questo tipo ci porterebbe indietro di anni e saremmo fuori dal contesto internazionale".

L'analista geopolitico con tono pacato, ma severo ha concluso: "Ho l'impressione che questo sia un modo per buttarla in caciara. Stiamo per entrare in recessione, l'inflazione va a due cifre e chissà come finirà. Abbiamo da affrontare problemi fondamentali. Il governo che si impegna pro o contro 10.000 euro in contanti significa parlar d'altro".