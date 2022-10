L'Aria che Tira, Merlino attacca Roccella sull'aborto: "Mia madre si rivolta in tomba”

24 ottobre 2022 a

Durante la puntata di lunedì 24 ottobre de L'Aria che Tira su La7, Myrta Merlino attacca la neo ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Rocella. Merlino, parlando con il direttore de Il Giornale Augusto Minzolini, si lascia sfuggire un giudizio pesantissimo sulla posizione di Roccella sull'aborto. La neo ministra, esponente di Fdi, sostiene infatti che l'aborto non sia un diritto.



#lariachetira Myrta Merlino sulla posizione contro l'aborto di Eugenia Roccella: "Mia madre si rivolta in tomba, è stata una generazione di donne che ha tanto combattuto per quello" https://t.co/bDIs27APlW — La7 (@La7tv) October 24, 2022

Merlino, lanciando una scheda che illustra il profilo della Ministra, si lascia scappare questa affermazione: "Una signora che dice che l'aborto non è un diritto. Francamente mia madre si rivolta in tomba, è stata una generazione di donne che ha tanto combattuto per quello". Il riferimento della Merlino riguarda le lotte delle femministe per il riconoscimento del diritto all'aborto per le donne grazie alla legge 194.