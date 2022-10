Il consiglio di De Bortoli a Meloni: rinunci alla proposta di riforma costituzionale

24 ottobre 2022 a

Il governo Meloni sta per iniziare l'iter per giungere alla fiducia delle due Camere. Durante la puntata di "Stasera Italia" in onda il 24 ottobre, Ferruccio De Bortoli elargisce consigli al neo-premier italiano. Secondo De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera, Meloni dovrà costruire un rapporto fiducia con l'Unione europea. Per porre le condizioni ideali, Meloni dovrebbe rinunciare alla proposta di riforma costituzionale contro il primato del diritto europeo.

"La vera incognita è il rapporto che il governo Meloni riuscirà ad avere con l'Unione europea, in particolare con la Germania e con la Francia - ha detto De Bortoli a Palombelli - Sarebbe responsabile rinunciare a quella proposta di riforma costituzionale contro il primato del diritto europeo su quello interno. Quella proposta potrebbe cadere. Per avere un rapporto diverso e leale con l'Unione europea, il vero snodo è trovare una relazione paritetica e seria con gli altri Paesi e con la Commissione e, in questo, sarà aiutata soprattutto da Draghi che continuerà a darle consigli".