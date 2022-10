Anna Maria Bernini pop, diretta social dal Quirinale con T'appartengo di Ambra

22 ottobre 2022 a

"Adesso giura!". Anna Maria Berlini per condividere con i suoi follower il primo giorno da ministro dell'Università nel governo guidato da Giorgia Meloni ha scelto una colonna sonora che è tutta un programma: "T'appartengo"m il brano cantato da Ambra Angiolini nel 1994 ai tempi di Non è la Rai. Le storie con la canzone pop hanno attirato l'attenzione di molti utenti di Instagram. "È con gratitudine, commozione e grande senso di responsabilità che ricevo dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'incarico di Ministro dell'Università e della Ricerca" ha scritto la neo-minmistra in un post sociale più istituzionale.

"Ringrazio il premier Giorgia Meloni per la fiducia che mi ha accordato e che onorerò con impegno. Con profondo affetto ringrazio il Presidente Silvio Berlusconi per la stima che ha sempre avuto in me, per avermi supportata e sostenuta in questi anni. Domani sarà un giorno importante. Per me, per la mia famiglia, ancora di più. Il mio pensiero va a chi c'è sempre stato, a chi da lassù mi guida e mi ispira. Grazie a tutti voi che avete sempre creduto in me", scrive Bernini.