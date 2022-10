Ghisleri svela la strategia di Berlusconi: “Il tentativo dietro agli audio”

20 ottobre 2022 a

Alessandra Ghisleri svela la possibile strategia di Silvio Berlusconi. Dietro alle parole rubate negli audio diffusi da LaPresse, infatti, ci potrebbe essere una diversa strategia di comunicazione. Ghisleri ne parla con Myrta Merlino nella puntata di giovedì 20 ottobre a L'Aria che Tira su La7.



#lariachetira Alessandra Ghisleri (Euromedia Research): "Berlusconi è istrionico, ha sempre fatto delle cose in maniera estemporanea. In questo contesto la sua diversità è un problema per il partito, ma che i sondaggi vadano giù non gli interessa" https://t.co/RdEePfDbyV — La7 (@La7tv) October 20, 2022

"Il primo indizio è che in quella riunione c'era anche Tajani, perché è stato eletto alla Camera e quindi bisognerebbe capire perché in quella riunione si parlava di quell'argomento piuttosto che parlare di linea politica da dare ai capigruppo eletti. Berlusconi è istrionico, ha sempre fatto delle cose in maniera estemporanea. In questo contesto la sua diversità è un problema per il partito. Il fatto che i sondaggi vadano giù non gli interessa perché sa che non si andrà a votare. La giornata dell'elezione del presidente del Senato lo ha messo veramente in difficoltà: si è sentito fuori da quella che è la nuova politica. È stato anni fuori dal Palazzo e si è sentito ancora di più fuori. Il secondo pizzino uscito quel giorno è stato conseguente al primo dove c'era la lista dei ministri di Forza Italia. Se l'uscita del primo pizzino lo ha colto di sorpresa il secondo è stato fatto in favore di telecamera tanto che era bene in vista anche il logo di villa San Martino" spiega la direttrice di Euromedia Research che coglie un aspetto importante dietro alle parole del leader di Forza Italia. "È un uomo di comunicazione e conoscendolo, quell'audio, potrebbe essere stato un gancio importante per trovare con Putin un canale di dialogo e trovare una soluzione di pace. Lui dice che ha cercato di riallacciare i rapporti e quindi anche la possibilità di poter anche dialogare. È una modalità diversa e un po' tirata per i capelli ma è possibile anche che abbia voluto presentare ai suoi deputati la possibilità di dire: attenzione perché si può aprire un canale di dialogo con Putin che gli consentirebbe di tornare al centro della scena, non solo in Italia ma nel mondo" conclude Ghisleri.