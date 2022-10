Audio Berlusconi, spunta anche il terzo. LaPresse: "Uscirà dopo l'incarico"

20 ottobre 2022 a

L'agenzia di stampa LaPresse che ha diffuso in esclusiva gli audio rubati a Silvio Berlusconi, durante la riunione con i parlamentari di Forza Italia, è pronta a far uscire una nuova dichiarazione del Cav. Lo annuncia la giornalista Donatella Di Nitto durante un'intervista a Tagadà su La7.



La giornalista di LaPresse non ha rivelato il nome della fonte che le ha passato gli audio e non ha voluto spiegare il contenuto della nuova dichiarazione. Quello che però ha sottolineato Di Nitto sono due cose: la prima è che la registrazione che hanno è integrale di tutta la riunione (20 minuti), la seconda è che gli audio diffusi non sono state ritoccati in montaggio. Si tratta quindi di registrazioni originali, senza alcuna modifica. "Il governo Meloni ha svelato che in Forza Italia ci sono due anime: quella più vicina alla Lega di Salvini rappresentata da Licia Ronzulli e quella governista rappresentata da Antonio Tajani" ha spiegato Di Nitto. Tiziana Panella prova a chiedere se nel nuovo audio ci siano dichiarazioni sorprendenti. "Berlusconi è abituato a grandi colpi di scena quindi non possiamo mettergli un freno" conclude la giornalista di LaPresse.