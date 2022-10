Stasera Italia, Sansonetti sul centrodestra: "Hanno fatto un miracolo che va gestito"

19 ottobre 2022 a

Il giornalista Piero Sansonetti, ospite di Stasera Italia su Rete4, commenta il terremoto politico scaturito dopo la diffusione dell'audio di Silvio Berlusconi durante la riunione di martedì 18 ottobre con i parlamentari azzurri. Secondo Sansonetti, il centrodestra ha fatto un miracolo a mantenere unita la coalizione e adesso il miracolo va gestito.



Berlusconi e l'audio sulla guerra in Ucraina, ne parliamo con @PieroSansonetti a #StaseraItalia: "Hanno fatto un miracolo a mettere insieme tre partiti molto diversi tra loro, poi però si deve gestire con la politica" pic.twitter.com/jisIX03TDY — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 19, 2022



"Il centrodestra già ha fatto un miracolo a mettere insieme tre partiti molto diversi tra loro, a fare una lista elettorale unica interpretando giustamente la legge elettorale e vincendo senza avere la maggioranza assoluta dei voti. Hanno fatto un miracolo che poi però va gestito con la politica. E per la politica 7+7 non è detto che faccia 14, può fare 21 ma anche 19. Poi se interviene Berlusconi che la politica la conosce, probabilmente più di tutti. E ha una visione internazionale che può piacere o no, che può essere giusta, sbagliata o disastrosa ma ha la sua idea" spiega Sansonetti.