Controcorrente, Sansonetti s'infuria con Draghi: "Gravi errori di valutazione"

08 ottobre 2022 a

a

a

Piero Sansonetti contro Mario Draghi. Durante la puntata di Controcorrente di sabato 8 ottobre su La7,lo scrittore s'infuria con il premier uscente per le decisioni prese riguardo alla guerra tra la Russia e l'Ucraina e alle sanzioni che stanno mettendo in ginocchio l'economia italiana. Sansonetti pone in studio una serie di quesiti.

Elogio clamoroso a Meloni. Sansonetti spiazza tutti

"Siamo sicuri che non ci finiamo noi con le spalle al muro? A me sembra che siamo molto vicini al muro. Avevamo valutato bene?" chiede Sansonetti. "Sento ormai tutti dire che siamo in economia di guerra, quindi siamo in guerra? E quand'è che l’Italia ha deciso di entrare in guerra? Ha valutato tutto? Non solo sul piano etico, morale, politico, militare ma sul piano economico. Eravamo in grado di sostenerla? Sono giuste le sanzioni economiche o sono sbagliate perché le abbiamo fatte alla rovescia" prosegue lo scrittore infuriandosi. "Io oggi ho sentito Draghi che ha alzato la voce in Europa. Ha fatto benissimo. Ma quanti errori di valutazione aveva fatto lui nei mesi precedenti? Io ho l'impressione che abbia sbagliato molte valutazioni. E al di là dell'essere pacifisti o interventisti... si può entrare in guerra in questo modo? Per entrare in guerra devi esser in grado di farla"