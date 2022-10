Bollette e distacchi, Guido Crosetto: "Procedure senza senso, vanno fermate"

Giada Oricchio 19 ottobre 2022 a

Emergenza energetica e bollette non pagate? Guido Crosetto dà la sua ricetta. Il co-fondatore di Fratelli d’Italia e prossimo ministro dello Sviluppo Economico (secondo molto analisti politici) ha scritto su Twitter: “Non si possono staccare luce e gas a persone ed aziende che hanno sempre pagato e che ora si sono trovate nell’impossibilità di farlo senza avere colpe. Occorre fermare le procedure che avevano un senso in tempi “normali”, trovando anche un modo di garantire i creditori”.

Insomma, servono risorse con o senza scostamento di bilancio. Secondo un’indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat, quasi 5 milioni di italiani (4,7 per la precisione) negli ultimi 9 mesi non sono riusciti a pagare le bollette a causa dell’impennata dei prezzi di gas e luce. Inoltre 3,3 milioni di italiani hanno dichiarato che, in caso di ulteriori rincari, saranno impossibilitati a saldare le fatture energetiche Il problema riguarda tutta la Penisola anche se è più sentito al Centro (11,5%), al Sud e nelle Isole (11,5%).

Secondo i calcoli del Codacons, nel 2023, il costo delle bollette raggiungerà la cifra monstre di 4.724 euro a famiglia, con un incremento di quasi 2.500 euro (per ogni nucleo familiare) rispetto a fine 2021. Le previsioni, stante il perdurare della guerra in Ucraina, sono nere e in prospettiva le aree maggiormente a rischio sono quelle del Meridione (9,4% a fronte di una media nazionale pari al 7,7%) con migliaia di piccole e micro imprese costretta a chiudere.