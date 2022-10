Chicco Testa, incidente a Omnibus: cade la webcam e... Imbarazzo in diretta

17 ottobre 2022 a

a

a

"Osteria!". La mezza imprecazione di Chicco Testa arriva nel bel mezzo di un intervento sulla crisi dell'energia e le ricadute economiche sull'economia italiana durante la puntata di domenica 16 ottobre di Omnibus, su La7. Il motivo? È presto detto: il manager e presidente di Assoambiente era in collegamento da casa sua come spesso accade nei talk show del mattino, ma c'è stato un piccolo incidente. Nel bel mezzo dell'intervento la webcam che lo riprendeva è caduta rivelando quello che c'era sotto l'inquadratura vista fino a poco prima dai telespettatori: Testa era in mutande. Sotto alla camicia bianca d'ordinanza, il dirigente infatti non portava i pantaloni, essendo in collegamento nella comfort zone di casa sua.

“Umiliazione per Berlusconi”. Lerner messo a tacere da Sallusti

A notare il divertente fuori programma sono stati alcuni utenti dei sociale che hanno messo il video su Twitter. "La giornalista Flavia Fratello, conduttrice di Omnibus, ha soprasseduto, limitandosi a chiedere al proprio ospite cosa fosse successo. Il web ha però prontamente immortalato, divertito, l’incidente" scrive il giornalista televisivo Davide Maggio sul suo sito spiegando che la "mise particolare era comunque comprensibile: erano le 8.33 di domenica mattina".

Guarda il video di Chicco Testa, incidente con la webcam a Omnibus

Durante la pandemia e i conseguenti lockdown che hanno costretto a casa molti commentatori con ore e ore di diretta da riempite per le reti tv, i collegamenti domestici si sono moltiplicarti, E con essi gli incidenti in videoconferenza. Tra i più clamorosi quello accorso al spagnolo Alfonso Merlos: era in diretta dal salotto di casa sua quando alle sue spalle era appare una donna nuda. Fu subito accusato di infedeltà, ma in seguito si scoprì che era separato da poco...