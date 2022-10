Enrico Letta incontra Sanna Marin. La foto sconcertante a Berlino

Giada Oricchio 15 ottobre 2022 a

Enrico Letta incontra Sanna Marin e si scatena l’ironia del web. Il segretario uscente del PD ha partecipato all’incontro del partito dei socialisti europei a Berlino dove ha detto che i nuovi presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, “un inizio di legislatura con logica incendiaria, il centrodestra non è in grado di governare” (secca la replica di Giorgia Meloni: “Si scusi”). Ma ad attirare l’attenzione della Rete sono state le foto pubblicate da Letta sul suo account Instagram, in particolare quella con la presidente della Finlandia.

Nello scatto, l’ex premier è visibilmente colpito dal fascino di Sanna Marin che, a sua volta, ha un’espressione molto curiosa: occhi sbarrati, sconcertati, sbigottiti e bocca semi aperta come se non credesse alle sue orecchie. Il faccia a faccia è finito nel mirino dei social: “Ha un che di misto di visione mariana e scoperta di xenomorfi”, “Qua gli ha chiesto se era vero che ha preso meno voti del Pd di Renzi”, “Esterrefatta davanti agli occhi della tigre”, “Te piace eh Enriche’…”, “Letta fa a tutti lo stesso effetto”, “Ma cosa le avrà mai detto? Mi ricordi la Boschi?!”.