Ambra Angiolini non molla la casa occupata. Virale la risposta a Fuori dal coro

Caso Ambra Angiolini. L’attrice e volto noto dello spettacolo, negli ultimi tempi, è stata più volte messa sotto accusa per avere ‘occupato la casa in cui vive abusivamente’. Ma finalmente è arrivata la risposta di Ambra che, ovviamente, non ha tardato a diventare virale. La nota showgirl si è in realtà nascosta dietro un secco “Non ti rispondo”. In questo modo Ambra, interpellata da un giornalista di "Fuori dal coro”, ha finalmente detto la sua sulla questione della casa apparentemente occupata a Milano. Anche se, in realtà, il programma di Rete 4 ha cercato invano di intervistarla in merito alla questione, perché Ambra non si è spinta molto oltre la precedente dichiarazione.

Questa storia, a dire il vero, ha visto il coinvolgimento anche dei legali; ma soprattutto si tratta di una storia che ad agosto sembrava prossima ad una conclusione e ad una soluzione, dal momento che Ambra aveva promesso a Silvia Slitti di lasciare l’abitazione entro il 7 settembre. Cosa che però non è mai avvenuta. E così qualche giorno fa Silvia Slitti, moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini, ha rivelato come la Angiolini stia ancora occupando abusivamente l’appartamento che era stato dato in affitto a lei e all’ex compagno Massimiliano Allegri per 10 mesi, cioè fino allo scorso Agosto. Slitti e la famiglia avevano lasciato, temporaneamente, l’abitazione meneghina e, quando hanno deciso di rientrare, hanno trovato Ambra che di traslocare proprio non ne voleva sapere.