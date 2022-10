Fuori dal coro, Ambra Angiolini "abusiva" intercettata sotto casa: anche lei occupa

13 ottobre 2022 a

a

a

Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4, conduce da tempo una campagna per denunciare il fenomeno delle occupazioni abusive di case. Ma stavolta nel mirino della trasmissione è finita un'attrice famosa, Ambra Angiolini. Il caso è noto. L'attrice ed ex ragazza di Non è la Rai, "da oltre tre mesi occupa abusivamente un appartamento in questo palazzo, nel centro di Milano" spiega l'inviato della trasmissione che è andato a cercare Ambra nell'appartamento della discordia.

"Non se ne va da casa mia", chi vuole portare Ambra in tribunale

Ad accusarla di occupare senza titoli l'immobile è la proprietaria, la wedding planner Silvia Slitti, moglie dell'ex calciatore Giampaolo Pazzini. Secondo l'organizzatrice di eventi il contratto d'affitto stipulato da Ambra per 10 mesi è scaduto il 30 giugno. Nel frattempo l'attrice si è lasciata con il suo compagno di allora, l'allenatore Massimiliano Allegri, e non ha lasciato l'appartamento.

Ambra Angiolini sotto accusa: "Anche lei occupa una casa"



Servizio di Gianluca Torti#Fuoridalcoro pic.twitter.com/fQbcsaKtRu — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) October 11, 2022

L'inviato del programma, Gianluca Torti, intercetta Ambra proprio mentre rientra a casa. "Ma cosa sta occupando?", le chiede con l'attrice che non perde l'aplomb: "Non hai sentito niente? Non ti rispondo...". Il giornalista cita la canzone "T'appartengo" con la citazione-tormentone "se prometto poi mantengo": "Aveva promesso che il 30 giugno se ne sarebbe andata... Lascia libera la casa?". Ambra evita ogni risposta e liquida l'inviato con un laconico "ciao ciao".