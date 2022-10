Piazzapulita, Formigli sbotta contro La Russa: "Fra tutti i nomi possibili..." Puntata al veleno

14 ottobre 2022 a

a

a

"Fra tutti, proprio Ignazio Maria Benito La Russa?". Corrado Formigli non si trattiene giovedì 13 ottobre durante la puntata del talk show politico Piazzapulita. "Proprio Ignazio Maria Benito La Russa doveva diventare la seconda carica del Paese? Veder passare il testimone dalla Segre a un uomo che custodisce in casa memorabilia del duce fa impressione”.

Formigli non ha perso tempo e, nel giorno dell'avvio del Parlamento, se l'è presa anche il neo presidente del Senato. Il conduttore di La7 ha prima mandato in onda il discorso della Segre, poi è scattato l'affondo: "Al termine di questo discorso, di questa giornata, è stato eletto come seconda carica dello Stato, come vicepresidente della Repubblica, Ignazio Maria Benito La Russa" scandisce ogni parola. Poi svela: "Io l'ho conosciuto nel 2011 e mi ha trattato così" ricorda mandando in onda il video dello scontro. All'epoca, nelle sere infuocate della caduta del governo Berlusconi, c'era - come oggi - l'assalto ai politici: nel filmato La Russa si rifiutò di rispondere a una domanda di un giovane Formigli.