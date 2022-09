Ambra Angiolini, l'indiscrezione sul nuovo fidanzato: ecco l'ultimo flirt

28 settembre 2022 a

a

a

Dopo la fine della storia d’amore con Massimiliano Allegri ecco il possibile nuovo fidanzato di Ambra Angiolini. La notizia di gossip è stata lanciata dal settimanale di cronaca rosa “Diva e Donna” che scodella la foto dell’attrice e conduttrice di X Factor in compagnia di un nuovo uomo. “Dopo Allegri un nuovo uomo per Ambra. La notte di fuoco con Francesco Scianna” la rivelazione sull’ex del cantante Francesco Renga, da cui ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo. Scianna, che sarebbe quindi l’ultimo fidanzato di Ambra: i due si sono conosciuti per motivi di lavoro nel 2016, quando sono stati protagonisti dello spettacolo teatrale "Tradimenti" sotto la regia di Michele Placido.

Elodie si confessa sull'amore con Iannone: come mi ha conquistata

Scianna, attore come Angiolini, è un attore e a cementare la notizia ci sono le foto dei paparazzi che hanno beccato i due insieme. Serata di coppia in un bar: dagli scatti traspare tanta complicità, tra mani che si intrecciano, abbracci ad occhi chiusi, sorrisi teneri e visi che si sfiorano. La relazione sembra proprio andare a gonfie vele.