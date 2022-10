DiMartedì, Caprarica affonda Varoufakis: "Hai collezionato solo fallimenti"

12 ottobre 2022 a

a

a

Antonio Caprarica demolisce Gianis Varoufakis in diretta tv. Il giornalista, ospite della trasmissione diMartedì su La7 nella puntata dell'11 ottobre, spiega di fronte all'ex ministro delle Finanze della Grecia nel primo governo Tsipras come nella sua carriera ha collezionato solo fallimenti. Caprarica va giù pesante: "lei è espressione di quella sinistra massimalista che è la maledizione della sinistra europea" afferma in diretta tv.



L'ex corrispondente da Londra ci va giù pesante#dimartedì https://t.co/DNcVmZBD0C — diMartedì (@diMartedi) October 11, 2022



"Io ho molta stima del Varoufakis polemista e studioso di economia, come politico lo vorrei più umile. Lei Varoufakis come politico ha collezionato solo fallimenti fino ad oggi: voleva portare la Grecia fuori dalla moneta unica... noi abbiamo un paio di leghisti che dovrebbero riconoscerle il copyright. Quelli che volevano introdurre la moneta del monopoli al posto dell'euro in Italia evidentemente hanno preso ispirazione da lei caro Varoufakis" spiega Caprarica che prosegue il suo affondo: "Il punto è che lei è esponente di quella sinistra massimalista che è la maledizione della sinistra europea dei primi del 900. La sua è la versione aggiornata: lei è un populista di sinistra che cerca di cavalcare la disperazione della gente. Ma perché non proviamo a spiegare alla gente cosa è successo davvero in questi 30 anni e lei lo sa. Che cosa è stata veramente la globalizzazione, non il complotto delle élite come lo dipinge lei ma è stata una gigantesca redistribuzione della ricchezza non sol a favore dei miliardari ma di interi continenti. Se non cominciamo a parlare di questo vincerà sempre la destra" conclude il giornalista.