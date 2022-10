Zona Bianca, Cerno sbotta sulle bollette e travolge la verde Eleonora Evi: caos in studio

Valentina Bertoli 10 ottobre 2022 a

Bollette alle stelle e rabbia sociale. Lo shock energetico pesa e cancella ogni prospettiva di crescita. Famiglie e imprese vengono messe con le spalle al muro da conti salatissimi. Mentre il nuovo governo aspetta il via libera da Bruxelles per i fondi strutturali europei, il sistema economico italiano è in affanno. Serve un tetto al prezzo del gas o l’Italia si ferma. È questo il tema caldo affrontato a Zona Bianca, programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi. Mario Giordano si inalbera e alza la voce: “L’Europa perde tempo, bisogna fare da soli”. Poi Tommaso Cerno non si trattiene, si alza in piedi e si scaglia contro l’europarlamentare Eleonora Evi: “Basta con le filosofie”. “È maleducato” controbatte lei. Scintille in studio. Il conduttore è costretto ad intervenire.

Come sopravvivere al caro energia? L’inflazione erode i risparmi e le famiglie sono disperate. Senza materie prime e fonti energetiche si prevede un inverno duro. L’emergenza del Paese impone una stretta ai consumi degli italiani. Mentre gli imprenditori sono costretti a fare i conti con un allarme di crescita zero nel 2023, all’orizzonte nessuna risposta sistemica da parte della politica. Forte è l’appello alla premier in pectore Giorgia Meloni. Il nuovo esecutivo di centrodestra dovrà risollevare il Paese da una rischiosa situazione di stagnazione.

A Zona Bianca, talk show di Rete 4, la questione energetica scalda l’atmosfera in studio. Mario Giordano, giornalista ed autore televisivo, ha spiegato senza mezzi termini: “È da marzo che si parla di un tetto al prezzo del gas. Nel frattempo le aziende muoiono. Sono sette mesi ormai, non c’è tempo. Ogni Paese sta facendo per conto suo. Bisogna fare da soli. L’Europa perde tempo. L’Europa non è in grado”. Tommaso Cerno, direttore de "L’Identità", si è espresso con parole chiarissime: “Gli italiani stanno pagando la guerra e la speculazione sui prezzi. Lasciamo che gli italiani abbiano almeno il diritto di pensare. Crediamo ancora alle filosofie? L’Europa non decide”.

Poi, durissimo, si alza in piedi e urla contro Eleonora Evi, europarlamentare dei Verdi Europei: “Io sono europeista ma questa non è Europa!”. Evi, sopraffatta dalle urla dei suoi interlocutori, ha risposto: “È maleducato il modo in cui si comporta”. Il conduttore ha richiamato i suoi ospiti all’ordine e ha chiesto a Cerno di recuperare la sua postazione: “Dai, siediti”. Giordano ha rincarato la dose: “Quando una persona annega, non si può fare filosofia. Bisogna lanciare il salvagente”. Cerno, rosso di rabbia, ha rimarcato: “Il Paese così soccombe. La gente che lavora viene derubata e ha bisogno di un aiuto ora”.