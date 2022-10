Le Parole, Giovanna Botteri stupisce lo studio e si taglia i capelli in diretta

09 ottobre 2022 a

“Donne, vita, libertà”. Questo il motto della protesta in Iran, con le donne che si tagliano i capelli per Mahsa Amini: il taglio dei capelli è un'antica cerimonia iraniana per mostrare il proprio lutto. Tale protesta è diventata virale in tutto il mondo è anche a Le Parole, il programma di Massimo Gramellini in onda il sabato su Rai3, la giornalista Giovanna Botteri si è tagliata in diretta una ciocca, in segno di solidarietà con le donne iraniane.

“Siamo tutte insieme” ha detto Botteri - su cui nacque un’aspra polemica per il colore dei capelli durante alcune apparizioni tv - collegata da Parigi. “Non si poteva cominciare con la parola capelli, che ho intuito per prima che avevano un fortissimo significato sovversivo e simbolico. C’è una grande mobilitazione come solidarietà verso le sorelle iraniane. Ci sono tante manifestazioni in Iran, con grandi donne che non si fermano nella protesta” il resto delle parole della giornalista prima di effettuare il gesto di solidarietà: "Questa parola capelli - ha concluso Botteri con le forbici alla mano - vuol dire che siamo tutte insieme". Gramellini interviene applaudendo la collega e ironizzando: "Io non lo faccio per ovvi motivi, perché manca la materia prima, ma sono assolutamente con te. Non potevi esordire meglio".