Governo, Delmastro azzera le polemiche: "Nessun inciucio tra Draghi e Meloni"

Il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro, ospite a L'Aria che Tira su LA7 nella puntata di martedì 4 ottobre, spegne le polemiche sulla formazione del nuovo governo. Il deputato spiega come Giorgia Meloni e Mario Draghi stanno facendo un passaggio di consegne ordinato e smentendo le polemiche su un presunto "inciucio". Per quanto riguarda la scelta dei profili per la squadra di governo Delmastro ha precisato come anche se per qualche ministero verrà scelta una figura tecnica l'esecutivo sarà politico.

"Mi pare incredibile che in Italia, di fronte a due profili altamente istituzionali che tentano un passaggio di consegne ordinato (Giorgia Meloni e Mario Draghi ndr), si discuta di inciucio per cui Meloni sarebbe draghiana. Speriamo che la prossima settimana Draghi non diventi meloniano" tuona Delmastro. Myrta Merlino gli chiede se i ministri saranno figure tecniche, come rivelano le indiscrezioni sulla stampa. "Anche questo mi pare incredibile, finalmente abbiamo un governo politico che esce dalla volontà delle urne con un mandato elettorale chiaro, con un candidato presidente del consiglio legittimato dal voto popolare, dalla chiara provenienza politica. L'esecutivo sarà politico anche se in due o tre posizioni chiave si individuano profili che non vengono dalla stretta militanza politica" conclude il deputato.