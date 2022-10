Tu si que vales, fuorionda imbarazzante di Sabrina Ferilli: che figura di m...

01 ottobre 2022 a

Fuorionda esplosivo da Tu si quei vales, il talent show in onda su Canale 5 sabato 1 ottobre. A svelarlo è Striscia la Notizia che nella rubrica I Nuovi Mostri colloca lo spezzone al terzo posto della classifica dei momenti più imbarazzanti della settimana in tv. Come sanno i telespettatori che seguono il programma condotto da Maria De Filippi, tra un talento e l'altro spuntano gli scherzi ai giudici come quello fatto ai danni di Sabrina Ferilli.

Durante il numero di due acrobati Maria a Sabrina vengono chiamate a partecipare e rimangono appese a mezz'aria, legate a un cavo. A causa di un (finto) problema tecnico non c'è modo per farle scendere. "Se vi abbracciate avrete il baricentro migliore", consigliano allora i due concorrenti rimasti sul palco, in inglese. De Filippi abbraccia la Ferilli e ride nervosa: "Non capisco un caz***o, quindi...". Sabrina non si tiene e sbotta: "Ma indica de là, ma che fa? "Che figura di m***a" esplode infine l'attrice romana.

Lo scherzo è bello quando dura poco, e così i tecnici portano delle scale per tirare giù le primedonne della tramsissione. "Nun ride , ma che ride, ma che c'hai dai ride? Ecco proprio con le sedie ci vengono a prender. quarda che figura de me***a", ribadisce Ferilli. "Si è montata la testa ma tranquilli, tornerà con i piedi per terra", è il commento divertito in studio dei conduttori del tg satirico di Antonio Ricci, gli attori Alessandro Siani e Luca Argentero.