Striscia la notizia torna su Canale5: Tapiro d'oro gigante al Pd. Veline e i conduttori, le novità

27 settembre 2022 a

a

a

Questa sera, martedì 27 settembre, va in onda la prima puntata di Striscia la notizia - la voce dell’intransigenza. Su Canale 5 alle 20.35 ritornerà il Tg satirico di Antonio Ricci, che festeggia il traguardo delle 35 edizioni, ripartendo con la coppia Alessandro Siani e Luca Argentero, al debutto dietro al bancone, e due nuovissime Veline, la mora Cosmary Fasanelli e la bionda Anastasia Ronca. Nell’esordio dell’autunno 2022 si vedranno un Tapiro d’oro gigante al Pd dopo il flop elettorale, Enrico Lucci in prima fila a festeggiare il successo di Fratelli d’Italia, sfoggiando la t-shirt «Giorgia sono tuo». E ancora le «esclusive» dichiarazioni di Ilary Blasi (versione deepfake).

Confermata la super squadra di inviati sparsi per l’Italia e le storiche rubriche. New entry di quest’anno sono i Sansoni, duo formato dai fratelli siciliani Fabrizio e Federico Sansone, che si occuperanno a modo loro del «caro bollette». E al team di giovanissimi esperti di «Ambiente Ciovani» si aggiunge Federico Tomasi, 12 anni, baby scalatore da record, il più giovane alpinista della storia a conquistare la vetta del Cervino. Nuova anche la sigla di chiusura del programma, dal titolo ‘Non ci sta!’. «C’è la necessità di porre qualche paletto di fronte alla dilagante ipocrisia di quelli che abusano nel giustificare ogni sconcezza dicendo: va beh, ci sta. Ci sta», spiega Antonio Ricci. «Noi non ci stiamo! Citando Vasco Rossi: c’è chi dice no! Ci prendiamo ancora quest’impegno con passione, ma - ricorda Ricci - sempre senza il ditino alzato e con tanta, tanta ironia».