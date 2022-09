Tu Sì Que Vales, Sabrina Ferilli si spoglia a sorpresa: perizoma rosso e boato in studio

18 settembre 2022 a

È stata Sabrina Ferilli la protagonista assoluta di "Tu si que vales" sabato 17 settembre. Il vero show è partito quando i due danzatori stranieri, ospiti in studio, hanno chiamato la giudice e la conduttrice Maria De Filippi sul palco, chiedendo a entrambe di partecipare al loro spettacolo che prevedeva anche l'imbracatura. Sabrina Ferilli però, per poter affrontare la prova, ha chiesto di cambiarsi e in soccorso dell'attrice è arrivata Belen Rodriguez che per la fretta ha dimenticato di spegnere i microfoni.

Ma cosa sta succedendo sul palco di #TuSiQueVales? pic.twitter.com/xvI7emTMbn — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) September 17, 2022

Così mentre la Ferilli si cambiava è partita in diretta la cronaca dello spogliarello: “Ha due tet….e, Sabrina” ha strillato la Rodriguez che ha svelato persino il colore dell’intimo indossato dall'attrice: “Ma che bel perizoma rosso. Sabrina è proprio un bel vedere”. “In tutto ciò, c’ho un balconcino o devo rimane con le zizze de fori?”, la battuta della Ferilli, che alla fine è uscita dal camerino con un paio di fuseaux elastici nera e una t-shirt abbinata. Sui social intanto è scoppiato il delirio. E quando è iniziata la vera esibizione con la De Filippi e i danzatori, sospese in aria, le battute sono degenerate. E Twitter impazzito.