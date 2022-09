Sondaggio Ghisleri dopo il voto: Giorgia Meloni cresce ancora. Il Pd soffre

30 settembre 2022 a

Fratelli d'Italia continua a crescere mentre il partito Democratico perde consensi. La coalizione di centrodestra si attesta al 43.5 per cento e il centrosinistra al 25.6. Sono questi i risultati principali del primo sondaggio dopo il voto, realizzato da Euromedia Research e svelato nella puntata di "Porta a Porta" di giovedì 29 settembre. Nella rilevazione svolta dall'Istituto di Alessandra Ghisleri, Giorgia Meloni arriva al 26,2 per cento: un valore in crescita rispetto al 25 settembre, il giorno delle votazioni. Questo significa che, in pochi giorni, FdI ha ottenuto un +0.2 per cento.

“Gli italiani non la vogliono”. Pagnoncelli non accetta il plebiscito per Meloni

Al secondo posto troviamo il partito di Enrico Letta che scende dello 0,1 per cento, arrivando al 19. A seguire il Movimento 5 Stelle che cresce ancora: Giuseppe Conte guadagna lo 0.8% rispetto al giorno delle elezioni, mentre la Lega raggiunge l'8,3 per cento perdendo lo 0,5, Forza Italia rimane stabile all'8,1 per cento, poco dopo il partito di Matteo Salvini. Segue il Terzo Polo, formato da Azione e Italia Viva. Carlo Calenda e Matteo Renzi salgono al 7.9 per cento, guadagnando lo 0.1%. L’alleanza Verdi e Sinistra italiana ottiene 3.5, perdendo lo 0.1%, +Europa di Emma Bonino si attesta al 2.7% perdendo sempre lo 0.1%. Sale dello 0,5% Italexit di Paragone che arriva al 2.4%: un risultato che lo vede fuori Parlamento per non aver raggiunto la soglia del 3 per cento. Noi Moderati di Lupi, Toti e Brugnaro si ferma allo 0.9%. In calo anche Impegno Civico del ministro Luigi Di Maio, anche lui non rieletto in Parlamento. Impegno Civico si attesta allo 0.4 per cento perdendo lo 0.2% dei consensi. Secondo Alessandra Ghisleri in queste elezioni ha pesato molto il dato dell'astensionismo che arriva al 37, 4%.