L'Aria che Tira, Sallusti furioso con Telese se ne va: "Con i comunisti non si può parlare"

Rissa a L'Aria che Tira tra Alessandro Sallusti e Luca Telese sul tema degli extra profitti. Il direttore di Libero si infuria con Luca Telese, che lo interrompe in continuazione mentre sta cercando di finire il suo ragionamento, al punto che abbandona il collegamento con lo studio lasciando in imbarazzo Myrta Merlino che lancia la pubblicità.

#lariachetira Rissa tra @LucaTelese e @AleSallusti (Direttore di Libero): "Dici delle cose...", "Ma vuoi stare zitto? Io t'ho interrotto? Smettila di essere quello che sei! E che caspita! Fai demagogia, coi comunisti non si può parlare!" https://t.co/JgewMrpcWH — La7 (@La7tv) September 23, 2022

"Siamo in uno stato di diritto, l'esproprio non è previsto", esplode Sallusti mentre di sottofondo si sente Telese polemizzare: "Eh va beh". Tentando di riprendere la parola il direttore di Libero prosegue: "Va beh niente, parliamo di società quotate in borsa, si alza un azionista..." Ma il conduttore dell'edizione estiva di In Onda lo interrompe ancora: "Neanche il profitto di guerra, è parassitismo, in Francia hanno nazionalizzato". A quel punto esplode la rissa mentre Sallusti tenta di riprendere la parola: "Luca, hai già parlato, fammi parlare", ripete. Ma Telese insiste fino a quando Sallusti sbatte le mani sul tavolo: "Basta, non fare quello che sei. E che caspita, e basta. Ma vuoi stare zitto? Io non ti ho interrotto". La Merlino prova a riportare la calma in studio: "Luca, ora è il turno di Sallusti". Ma neanche l'intervento della conduttrice riesce a silenziare Telese. "Bene, vai avanti" dice il direttore che a quel punto perde le staffe e si leva il microfono e mentre lascia il collegamento esclama: "Con i comunisti non si può parlare!". A quel punto Myrta Merlino visibilmente dispiaciuta e in imbarazzo lancia la pubblicità.