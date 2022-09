Totti e Ilary, distanze incolmabili. Lei chiede 37mila euro al mese, lui ne offre 7mila

30 settembre 2022 a

Le distanze sembrano incolmabili. Parliamo del negoziato tra Francesco Totti e Ilary Blasi dopo la separazione e in particolare la definizione dei cosiddetti alimenti. Secondo gli ultimi aggiornamenti della telenovela che vede protagonisti l'ex capitano della Roma e la conduttrice di tanti programmi Mediaset, il negoziato si è interrotto bruscamente.

La trattativa si è arenata sulla definizione degli assegni. "La conduttrice dell’Isola dei Famosi, per firmare una consensuale, avrebbe chiesto sostanziosi alimenti: 20 mila euro al mese per sé e 17.500 per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel (più o meno 5 mila e 800 ciascuno), per la bellezza di 37 mila e 500 in tutto, prendere o lasciare", riporta il Corriere. E Totti? la controproposta dell'ex dcalciatore è di "zero euro" per l'ormai ex moglie, visti i suoi guadagni in tv, e 7mila mensili per i figli". È chiaro che non ci si può accordare con questa distanza. C'è anche un altro aspetto che emerge nella vicenda. L’avvocato di Blasi infatti avrebbe presentato un’azione volta a "riavere indietro le borse firmate sottrattele dal marito nella speranza di riavere i Rolex", si legge sul Corriere. Sarebbe avvenuto quando il negoziato era ancora in piedi.

Si tratta degli effetti di quanto raccontato da Totti nella famosa intervista ad Aldo Cazzullo. Alla fine della relazione, Ilary avrebbe preso una preziosa collezione di orologi di lusso di Totti, e questi avrebbe replicato prendendo le borse di marchi come Dior, Chanel e Gucci della moglie.