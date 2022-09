Giulia Torelli, l'influencer imbarazza la sinistra. Selvaggia Lucarelli la fa a pezzi

28 settembre 2022 a

Scoppia la polemica per le dichiarazioni dell'influencer Giulia Torelli che ieri ha annunciato sui social che "i vecchi non devono votare". Torelli, commentando il successo elettorale di Giorgia Meloni in una storia su Instagram, si scaglia contro gli anziani.

"Hanno già esercitato questo diritto nella loro lunga, lunghissima vita: basta, basta votare. Non sanno niente, non hanno idea. Quello che sanno, lo vedono al tg. E poi succedono queste cose. I vecchi non devono fare niente, tanto meno votare. In casa devono stare, fermi, completamente immobili" ha detto l'influencer che è andata su tutte le furie anche per come indossano la mascherina. "Sono completamente ri**********, in giro con le mascherine sulla bocca... sono passati 3 anni... Cos'è che non è chiaro ancora? Che non serve a niente non tenerla sul naso... Eppure vivi, attaccati alla vita..." accusa la Torelli che ha provocato anche la reazione di Selvaggia Lucarelli che in un post la attacca ripubblicando il suo video: "Questa tizia, Giulia Torelli, molto amata dalla Milano della moda, celebrata da Vanity fair, ha 35 anni. Nella vita, lavoratrice indefessa, riorganizza gli armadi altrui per lavoro. Mi si strappa il cuore nel dirlo, ma questa è una parte rilevante della Milano che si sente pure di sinistra" ammette Lucarelli che provoca la giovane influencer e la sfida: "Dai su Mrs Stachanov, accetta la sfida: vi sedete in poltrona tu e mio padre, 88 anni. Vediamo chi dei due sa qualcosa della vita, della storia, della politica. Ti aspetto a casa, così magari mi sistemi pure l’armadio che c’è il cambio stagione. E magari diglielo in faccia che ti provoca fastidio questa cosa che sia così attaccato alla vita e non abbia voglia di crepare. Giuro, mi prudono le mani" conclude la giornalista.

Ed è subito polemica, al punto che Lucarelli oggi ritorna sull'argomento spiegando alla giovane influencer, e facendole una sorta di lezione da maestrina, l'importanza dell'utilizzo dei social: "usandoli bene portano infiniti vantaggi, poi non puoi lamentarti delle inevitabili conseguenze dell’usarli male. Sennò sei Totti che si sposa su Sky e chiede privacy per il divorzio" chiosa l'opinionista che in conclusione ribadisce: "mi spiace per la Torelli, ma non dico sia ora che diventi una persona migliore (chi se ne frega, tanto più che mi pare ci sia poca speranza), però è senz’altro ora che impari a usare i social nascondendo la sua parte peggiore. Lo facciamo tutti, più o meno" conclude.