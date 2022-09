Putin, "non si può assecondare un pazzo". Sallusti gela gli italiani: come ci salviamo

29 settembre 2022 a

Le nuove minacce di Vladimir Putin contro l'Occidente continuano a preoccupare tutti i Paesi, in Europa ma anche all'Estero. Anche la puntata di Stasera Italia di giovedì 29 settembre dedica la copertina e la parte iniziale della trasmissione proprio alle parole del presidente russo. Nel discorso che ha fatto oggi per annunciare l'annessione alla Russia dei Paesi in cui si è svolto il referendum Putin ha accusato l'Occidente di volere un "bagno di sangue". Una minaccia rivolta a tutta la comunità internazionale che sconvolge anche i suoi soldati che in un'intercettazione pubblicata dal New York Times lo definiscono "un pazzo".



Tra gli ospiti della puntata c'è anche il direttore di Libero Alessandro Sallusti che sostiene che l'Italia non può assecondare un pazzo. Nel suo intervento, il direttore spiega anche la posizione del leader della Lega Matteo Salvini che vuole aiutare gli italiani non facendo pagare loro il prezzo della scelta di sostenere l'Ucraina: "Io penso che quello che ha fatto Putin oggi avvalora la posizione della Russia. Oggi il presidente russo ha detto veramente delle cose da pazzo. È un pazzo. E quindi noi non possiamo assecondare un pazzo. Per quanto riguarda l'evolversi dei rapporti tra l'Italia e Putin, la Meloni si è espressa in tempi non sospetti, Salvini è vero che ha avuto rapporti con Putin, come del resto anche Berlusconi. Ma la sua posizione di oggi è abbastanza chiara: non si tratta di stare o meno con Putin. Quello che sta dicendo Salvini è: visto che giustamente abbiamo deciso di stare dalla parte dell'Ucraina contro Putin, vogliamo cercare di aiutare i nostri cittadini e non far pagare a loro il conto di questa scelta?" conclude Sallusti.