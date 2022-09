Parlamentari Pd e donne, numeri choc. Alessia Morani inchioda Letta: "Cos'è successo"

29 settembre 2022 a

Dopo la sonora sconfitta alle elezioni il partito democratico è in crisi di identità. In attesa del Congresso per l'elezione del nuovo segretario gli esponenti dem tentano di analizzare i motivi che hanno causato la débâcle elettorale. La deputata Pd Alessia Morani, dopo essersi complimentata con Giorgia Meloni per essere la prima donna italiana che vince le elezioni politiche che si appresta a formare il primo governo italiano a guida femminile e annunciando come sulla catastrofe del Pd e del centro sinistra verranno fatte approfondite riflessioni, torna a criticare il suo partito con un tweet proprio sulla mancanza delle quote rosa.

Dai miei conti le donne elette nei gruppi del #Pd sono 32. Meno di 1/3. Mi pare un argomento di discussione interessante per il #Pd che verrà. Gli impegni della segreteria nazionale sulla parità erano altri. Bisognerà che qualcuno ci spieghi cosa è successo — Alessia Morani (@AlessiaMorani) September 29, 2022

Morani accusa la segreteria nazionale del suo partito che si era impegnata a tutelare la parità di genere. "Dai miei conti le donne elette nei gruppi del #Pd sono 32. Meno di 1/3. Mi pare un argomento di discussione interessante per il #Pd che verrà. Gli impegni della segreteria nazionale sulla parità erano altri. Bisognerà che qualcuno ci spieghi cosa è successo" cinguetta la Morani. E il riferimento ad Enrico Letta è sottinteso ma chiaro.